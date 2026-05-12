Um homem foi preso acusado de violência doméstica, no Jardim Ismenia, em São José dos Campos.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta segunda-feira (11), após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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