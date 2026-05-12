Um homem foi preso acusado de violência doméstica, no Jardim Ismenia, em São José dos Campos.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta segunda-feira (11), após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local indicado, na rua Messias Palmeira, a vítima afirmou que tentava impedir a entrada forçada de seu ex-companheiro e que sofria ameaças por meio de mensagens e ligações telefônicas. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.