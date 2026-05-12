12 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após ameaças, homem é preso tentando invadir casa da ex em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso acusado de violência doméstica, no Jardim Ismenia, em São José dos Campos.

A ocorrência foi atendida por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) nesta segunda-feira (11), após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local indicado, na rua Messias Palmeira, a vítima afirmou que tentava impedir a entrada forçada de seu ex-companheiro e que sofria ameaças por meio de mensagens e ligações telefônicas. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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