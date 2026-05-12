A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a continuidade do frio e para a queda nos índices de umidade relativa do ar em diversas regiões ao longo desta semana.

Uma massa de ar frio mantém o tempo estável, mas com madrugadas geladas e favorece a formação de nevoeiros, principalmente nas primeiras horas do dia.

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Previsão para o interior