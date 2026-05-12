A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a continuidade do frio e para a queda nos índices de umidade relativa do ar em diversas regiões ao longo desta semana.
Uma massa de ar frio mantém o tempo estável, mas com madrugadas geladas e favorece a formação de nevoeiros, principalmente nas primeiras horas do dia.
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Previsão para o interior
Segundo o órgão, entre esta terça-feira (12) e quarta-feira (13), haverá predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas baixas durante a madrugada e o amanhecer.
No interior paulista, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% durante as tardes. À noite, as temperaturas voltam a cair, aumentando a sensação de frio, com mínimas inferiores a 10°C em algumas regiões.
Para quinta-feira (14), a previsão é de tempo firme, poucas nuvens e elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Apesar disso, o frio deve persistir no amanhecer . O ar seco continuará favorecendo baixos índices de umidade. Já na sexta-feira (15), a chegada de uma frente fria pelo oceano deve provocar aumento da nebulosidade e pancadas isoladas de chuva.
As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de chuvas fortes e transtornos em áreas vulneráveis.
Recomendações
A Defesa Civil recomenda atenção redobrada com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos durante os períodos de frio intenso.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190.