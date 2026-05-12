Uma operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na prisão de dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade chilena, no trecho de São José dos Campos da Rodovia Presidente Dutra.

O grupo foi preso na manhã desta segunda-feira (11), acusado de furtar objetos do interior de um veículo estacionado em um restaurante às margens da rodovia, na altura de Itatiaia (RJ). Eles usaram um aparelho bloqueador de sinais de controle remoto das chaves dos automóveis, conhecido como "Chapolin".

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