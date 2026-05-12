Uma operação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na prisão de dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade chilena, no trecho de São José dos Campos da Rodovia Presidente Dutra.
O grupo foi preso na manhã desta segunda-feira (11), acusado de furtar objetos do interior de um veículo estacionado em um restaurante às margens da rodovia, na altura de Itatiaia (RJ). Eles usaram um aparelho bloqueador de sinais de controle remoto das chaves dos automóveis, conhecido como "Chapolin".
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A interceptação ocorreu por volta das 11h, na altura do km 157, sentido São Paulo. A equipe recebeu informações sobre o crime ocorrido em território fluminense e iniciou acompanhamento tático, que resultou na abordagem do veículo utilizado pelos suspeitos, um Jeep Renegade.
Apreensão
Durante a vistoria no interior do automóvel, os policiais encontraram diversos objetos pertencentes à vítima do restaurante em Itatiaia e o aparelho "Chapolin", que impede que as portas dos veículos sejam travadas pelos proprietários.
Prisão
O trio foi preso imediatamente e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permanece preso e à disposição da Justiça.