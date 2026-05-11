11 de maio de 2026
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LUTO

Adeus, Flávio: Morte aos 48 anos comove amigos em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Flavio Aparecido Sales
Flavio Aparecido Sales

A morte de Flavio Aparecido Sales, aos 48 anos, comoveu familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores de Jacareí. A informação foi divulgada por meio de uma nota de falecimento da Organização Campo das Oliveiras.

Nas redes sociais, diversas mensagens de pesar foram publicadas em homenagem a Flavio. Amigos destacaram o carinho, a convivência e a amizade construída ao longo dos anos. “Era um amigo e cliente muito querido, vamos guardar ele no coração”, escreveu uma moradora. Outro conhecido lamentou a perda e o definiu como “um grande parceiro”. Um colega de trabalho também demonstrou surpresa com a notícia. “Tô sem acreditar”, publicou.

De acordo com a nota, Flavio nasceu em 21 de abril de 1978 e morreu no último sábado (9). A causa da morte não foi informada.

As últimas homenagens foram realizadas no Campo das Oliveiras.

A causa da morte não foi revelada.

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