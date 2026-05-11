A cidade de Piquete iniciou a programação de aniversário do município. Entre as atividades previstas, está a apresentação do cantor Isaías Saad.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O show será realizado no dia 12 de junho, na Praça Duque de Caxias, com entrada gratuita.
O artista atua no cenário da música gospel e tem repertório com canções como “Ousado Amor”, “Enche-me” e “Bondade de Deus”.
A apresentação integra a programação do aniversário da cidade. Segundo a organização, o evento deve reunir moradores e visitantes da região.