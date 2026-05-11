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MÚSICA GOSPEL

Piquete terá show de Isaías Saad no aniversário da cidade

Por Da Redação | Piquete (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Piquete terá show de Isaías Saad no aniversário da cidade
Piquete terá show de Isaías Saad no aniversário da cidade

A cidade de Piquete iniciou a programação de aniversário do município. Entre as atividades previstas, está a apresentação do cantor Isaías Saad.

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O show será realizado no dia 12 de junho, na Praça Duque de Caxias, com entrada gratuita.

O artista atua no cenário da música gospel e tem repertório com canções como “Ousado Amor”, “Enche-me” e “Bondade de Deus”.

A apresentação integra a programação do aniversário da cidade. Segundo a organização, o evento deve reunir moradores e visitantes da região.

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