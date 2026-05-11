A cidade de Piquete iniciou a programação de aniversário do município. Entre as atividades previstas, está a apresentação do cantor Isaías Saad.

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O show será realizado no dia 12 de junho, na Praça Duque de Caxias, com entrada gratuita.