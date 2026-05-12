Uma criança de quatro anos morreu após ser agredida e abandonada dentro de um saco plástico por um vizinho de 24 anos. O caso ocorreu no domingo (10), e o suspeito foi preso.
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O crime aconteceu no bairro Progresso, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo o registro da Polícia Militar de Minas Gerais, o homem teria invadido uma residência após pular o muro, portando uma faca e uma ripa de madeira.
De acordo com a ocorrência, ele anunciou um assalto e tentou levar uma televisão do imóvel. Ainda conforme a polícia, a mãe da criança foi agredida com socos, amarrada e mantida nos fundos da casa.
Durante a ação, a criança, identificada como Brenner Antony da Silva, de quatro anos e diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), entrou em crise. Nesse momento, o suspeito passou a agredir o menino com golpes de ripa na cabeça.
Em seguida, a criança foi colocada dentro de um saco plástico e abandonada a cerca de 150 metros da residência.
Mãe e filho foram socorridos e levados ao Hospital Frei Gabriel. A criança não resistiu aos ferimentos.
Após buscas, o suspeito foi localizado e preso. Segundo a polícia, houve resistência à abordagem, sendo necessário uso de técnicas de imobilização e gás de pimenta. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.