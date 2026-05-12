Uma criança de quatro anos morreu após ser agredida e abandonada dentro de um saco plástico por um vizinho de 24 anos. O caso ocorreu no domingo (10), e o suspeito foi preso.

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O crime aconteceu no bairro Progresso, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro. Segundo o registro da Polícia Militar de Minas Gerais, o homem teria invadido uma residência após pular o muro, portando uma faca e uma ripa de madeira.