Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que invadiu a calçada de uma distribuidora de bebidas na noite de domingo (10). O motorista do veículo também ficou ferido após ser agredido por pessoas que estavam no local.
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O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Segundo informações divulgadas por um jornal local, o motorista, identificado como Bruno Cunha Gontijo, de 45 anos, perdeu o controle de um GM Monza azul na Rua Campo Grande.
O carro atingiu Matheus Vieira da Silva, de 19 anos, Pâmella Vitória Alves Coimbra, de 20 anos, e a filha dela. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Após o atropelamento, o motorista foi agredido por populares e encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde.
Durante a ocorrência, um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentativa de homicídio em razão das agressões contra o condutor.
A Polícia Civil investiga as causas da perda de controle do veículo e as circunstâncias da confusão após o acidente.