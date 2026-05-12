12 de maio de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Carro desgovernado atinge e prensa três pessoas na parede

Por Da Redação | Aparecida de Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carro desgovernado atinge e prensa mulher na parede
Carro desgovernado atinge e prensa mulher na parede

Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que invadiu a calçada de uma distribuidora de bebidas na noite de domingo (10). O motorista do veículo também ficou ferido após ser agredido por pessoas que estavam no local.

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O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Segundo informações divulgadas por um jornal local, o motorista, identificado como Bruno Cunha Gontijo, de 45 anos, perdeu o controle de um GM Monza azul na Rua Campo Grande.

O carro atingiu Matheus Vieira da Silva, de 19 anos, Pâmella Vitória Alves Coimbra, de 20 anos, e a filha dela. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Após o atropelamento, o motorista foi agredido por populares e encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde.

Durante a ocorrência, um homem de 31 anos foi preso suspeito de tentativa de homicídio em razão das agressões contra o condutor.

A Polícia Civil investiga as causas da perda de controle do veículo e as circunstâncias da confusão após o acidente.

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