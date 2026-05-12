Três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro que invadiu a calçada de uma distribuidora de bebidas na noite de domingo (10). O motorista do veículo também ficou ferido após ser agredido por pessoas que estavam no local.

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O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Segundo informações divulgadas por um jornal local, o motorista, identificado como Bruno Cunha Gontijo, de 45 anos, perdeu o controle de um GM Monza azul na Rua Campo Grande.