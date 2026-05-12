12 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Invadiu casa, matou a ex e o atual namorado dela no Dia das Mães

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Invadiu casa, matou a ex e o atual namorado dela no Dia das Mães
Invadiu casa, matou a ex e o atual namorado dela no Dia das Mães

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (10) suspeito de matar a ex-companheira e o namorado dela a facadas. O crime teria sido presenciado pelo filho da mulher, uma criança de 2 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Setor Barragem 3, no Entorno do Distrito Federal, durante o fim de semana do Dia das Mães. A vítima foi identificada como Maria Eduarda.

Segundo informações preliminares da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. O casal havia encerrado a união há cerca de um mês, após seis anos juntos.

De acordo com as autoridades, o homem atacou a mulher e o atual companheiro dela com golpes de faca.

Após o crime, o suspeito foi localizado e preso durante a madrugada. A Polícia Civil investiga o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários