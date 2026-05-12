Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (10) suspeito de matar a ex-companheira e o namorado dela a facadas. O crime teria sido presenciado pelo filho da mulher, uma criança de 2 anos.
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O caso aconteceu no Setor Barragem 3, no Entorno do Distrito Federal, durante o fim de semana do Dia das Mães. A vítima foi identificada como Maria Eduarda.
Segundo informações preliminares da investigação, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. O casal havia encerrado a união há cerca de um mês, após seis anos juntos.
De acordo com as autoridades, o homem atacou a mulher e o atual companheiro dela com golpes de faca.
Após o crime, o suspeito foi localizado e preso durante a madrugada. A Polícia Civil investiga o caso.