Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (10) suspeito de matar a ex-companheira e o namorado dela a facadas. O crime teria sido presenciado pelo filho da mulher, uma criança de 2 anos.

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O caso aconteceu no Setor Barragem 3, no Entorno do Distrito Federal, durante o fim de semana do Dia das Mães. A vítima foi identificada como Maria Eduarda.