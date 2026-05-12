A Prefeitura de Jacareí segue com as obras de canalização aberta na região da Rua Helgoland, no bairro Balneário Paraíba. O objetivo é ampliar o escoamento de águas e reduzir impactos causados por enchentes.

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Os trabalhos começaram no segundo semestre de 2025 e são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.