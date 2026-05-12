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INFRAESTRUTURA

Canalização na Rua Helgoland avança em obra no Paraíba em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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PMJ
Canalização na Rua Helgoland avança em obra no Paraíba em Jacareí
Canalização na Rua Helgoland avança em obra no Paraíba em Jacareí

A Prefeitura de Jacareí segue com as obras de canalização aberta na região da Rua Helgoland, no bairro Balneário Paraíba. O objetivo é ampliar o escoamento de águas e reduzir impactos causados por enchentes.

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Os trabalhos começaram no segundo semestre de 2025 e são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.

Nesta etapa, as equipes atuam na parte final do canal, onde a água será direcionada ao Rio Paraíba do Sul. O serviço inclui abertura de vala, movimentação de terra e instalação de estruturas para controle da correnteza.

Segundo a Prefeitura, estão sendo implantados dispositivos para dissipação de energia da água e proteção do solo durante o lançamento no rio, com uso de gabião caixa e colchão reno.

Antes da fase atual, a empresa responsável executou a escavação do canal até o rio, além da limpeza da vegetação e adequação do traçado da obra. O investimento previsto para a intervenção é de cerca de R$ 7,8 milhões.

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