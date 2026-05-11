A Prefeitura de Jacareí iniciou a entrega de novos uniformes escolares para estudantes do ensino fundamental da rede municipal. Segundo a Secretaria de Educação, mais de 12 mil kits serão distribuídos, com investimento superior a R$ 3,5 milhões. A entrega está sendo feita diretamente pelas escolas municipais.

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Os novos uniformes passaram por mudanças no modelo, nas cores e no tecido utilizado. As peças agora são produzidas nas cores azul e verde, substituindo o branco após solicitações de pais e responsáveis.