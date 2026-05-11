A Prefeitura de Jacareí iniciou a entrega de novos uniformes escolares para estudantes do ensino fundamental da rede municipal. Segundo a Secretaria de Educação, mais de 12 mil kits serão distribuídos, com investimento superior a R$ 3,5 milhões. A entrega está sendo feita diretamente pelas escolas municipais.
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Os novos uniformes passaram por mudanças no modelo, nas cores e no tecido utilizado. As peças agora são produzidas nas cores azul e verde, substituindo o branco após solicitações de pais e responsáveis.
As roupas também receberam a ilustração de um jacaré. De acordo com a Prefeitura, o tecido utilizado foi alterado para outro modelo adotado na nova linha de uniformes.
Neste primeiro momento, os alunos recebem o kit “Dia a Dia”, composto por três camisetas de manga curta e duas bermudas ou dois shorts-saia.
Até o fim de maio, a Prefeitura prevê a entrega do kit “Cuidado”, formado por uma blusa de agasalho, duas calças de agasalho e uma camiseta de manga longa.
Segundo a Secretaria de Educação, o uniforme escolar auxilia na identificação dos estudantes dentro e fora das unidades de ensino.
As etiquetas das roupas também trazem o número 180, canal de denúncias de violência doméstica e familiar.