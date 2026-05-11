A Prefeitura de Jacareí iniciou um mutirão para realização de 1.100 exames de tomografia na rede municipal de saúde. A ação é realizada em parceria com o Hospital São Francisco de Assis e segue até junho de 2026.

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Segundo a Secretaria de Saúde, a medida deve reduzir cerca de 75% da fila de espera por exames de tomografia no município.