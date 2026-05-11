A Prefeitura de Jacareí iniciou um mutirão para realização de 1.100 exames de tomografia na rede municipal de saúde. A ação é realizada em parceria com o Hospital São Francisco de Assis e segue até junho de 2026.
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Segundo a Secretaria de Saúde, a medida deve reduzir cerca de 75% da fila de espera por exames de tomografia no município.
Os pacientes estão sendo convocados conforme a fila já existente, seguindo critérios definidos pela rede municipal de saúde. A Prefeitura orienta os moradores a manterem os dados cadastrais atualizados para evitar problemas no contato para agendamentos.
De acordo com a administração municipal, o objetivo do mutirão é diminuir o tempo de espera pelos exames e ampliar o acesso aos diagnósticos na rede pública.
A atualização cadastral pode ser feita pelo aplicativo Fast Cidadão, disponível para Android e iOS.
Quem já utiliza o aplicativo deve acessar a opção “Atualização de Dados” e preencher as informações solicitadas.
Já os moradores que ainda não possuem o app precisam baixar o aplicativo, realizar cadastro com nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e senha, selecionar Jacareí como cidade e aceitar os termos de uso.