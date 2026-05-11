Um homem foi encontrado morto após desaparecer em um rio durante o fim de semana do Dia das Mães. O corpo apresentava marcas de ataques de piranhas, segundo informações das equipes de resgate.
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O caso aconteceu no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a vítima desapareceu em uma área de balsas frequentada por banhistas.
Equipes de mergulho realizaram buscas subaquáticas e localizaram o corpo já com sinais de destruição provocados por peixes. Conforme os bombeiros, partes do rosto e do tecido muscular haviam sido consumidas.
Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento em que os agentes retiraram o corpo da água.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, localizado na zona norte da capital amazonense. A identificação oficial ainda depende de reconhecimento por familiares.
A Polícia Civil do Amazonas aguarda o resultado do exame de necropsia para esclarecer as circunstâncias da morte. A investigação busca determinar se a vítima morreu por afogamento antes dos ataques dos peixes ou se os ferimentos contribuíram diretamente para o óbito.