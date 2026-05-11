Um homem foi encontrado morto após desaparecer em um rio durante o fim de semana do Dia das Mães. O corpo apresentava marcas de ataques de piranhas, segundo informações das equipes de resgate.

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O caso aconteceu no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a vítima desapareceu em uma área de balsas frequentada por banhistas.