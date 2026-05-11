As atletas Ana Beatriz Ferreira Miguel, de 15 anos, e Cecília de Oliveira, de 17, do Taubaté Rugby, foram convocadas para participar do primeiro camp de desenvolvimento da Seleção Brasileira Feminina Sub-18 de Rugby, as Yarinhas.

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A atividade será realizada entre os dias 15 e 17 de maio e é organizada pela Confederação Brasileira de Rugby. O encontro reúne atletas de diferentes regiões do país para treinamentos, avaliações técnicas e integração das categorias de base.