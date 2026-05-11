A Prefeitura de São José dos Campos ampliou a oferta de mamografias para pacientes do SUS por meio de novos credenciamentos com hospitais, clínicas e instituições privadas. Neste mês, o Grupo Policlin passou a realizar exames pela rede municipal, com previsão de 1.200 mamografias por ano.

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Com a inclusão do novo prestador, a cidade passou a disponibilizar 3.952 mamografias mensais em parceria com o AME, Hospital Pio 12, Tomoserv e Grupo Policlin.