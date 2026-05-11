A Prefeitura de São José dos Campos ampliou a oferta de mamografias para pacientes do SUS por meio de novos credenciamentos com hospitais, clínicas e instituições privadas. Neste mês, o Grupo Policlin passou a realizar exames pela rede municipal, com previsão de 1.200 mamografias por ano.
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Com a inclusão do novo prestador, a cidade passou a disponibilizar 3.952 mamografias mensais em parceria com o AME, Hospital Pio 12, Tomoserv e Grupo Policlin.
Segundo a administração municipal, a fila para o exame caiu de 11.122 para 9.153 pessoas, redução de 17,7%. O tempo médio de espera está em cerca de 40 dias. Casos considerados urgentes seguem critérios de prioridade definidos pela Secretaria de Saúde.
Os encaminhamentos para realização dos exames são feitos pela rede municipal de saúde.
Credenciamento segue aberto
O edital de credenciamento para mamografias está disponível desde outubro de 2025 e passou por reajuste na última sexta-feira (8).
De acordo com a Prefeitura, quando todas as vagas forem preenchidas, a capacidade mensal chegará a 4.253 exames, aumento de 38,5% em relação ao volume anterior. A estimativa é alcançar mais de 51 mil mamografias por ano.
O credenciamento é destinado a pessoas jurídicas. O envio de requerimento e documentação deve ser feito em formato PDF pelo e-mail cplc.saude@sjc.sp.gov.br.
O edital e os anexos estão disponíveis na página de licitações da Prefeitura.
O modelo de contratação segue as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações.
Atendimento preventivo
O atendimento preventivo pode ser realizado em qualquer UBS Resolve do município. Segundo a Prefeitura, não é necessário passar por consulta médica para iniciar o atendimento.
As equipes de enfermagem realizam orientações, exame clínico das mamas, coleta de preventivo do colo do útero e solicitação de mamografia, conforme faixa etária e critérios clínicos.
O acompanhamento de pacientes oncológicos é feito por meio do programa Previna, voltado ao rastreamento e monitoramento de casos relacionados a câncer de mama, próstata, intestino e ginecológico.