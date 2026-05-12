Uma mulher de 55 anos morreu após ser agredida dentro de casa pelo próprio filho. O suspeito, de 27 anos, foi apontado por familiares como autor das agressões, que ocorreram durante o fim de semana do Dia das Mães.
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O caso aconteceu em Serra. A vítima foi identificada como Adriana do Nascimento Santo Divino. Segundo relatos de parentes, ela organizava objetos para viajar a um sítio alugado quando foi atacada pelo filho, Patrick Santos Fernandes.
De acordo com testemunhas, o suspeito teria usado socos e um martelo para agredir a mãe. Após o crime, ele colocou o corpo nos ombros e o deixou em uma rua da região.Moradores afirmaram que o homem dizia não estar arrependido do que havia feito.
Adriana chegou a ser socorrida e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.
Familiares informaram que a vítima já havia sofrido outras agressões do filho anteriormente. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva, mas retirou o pedido depois de acreditar que o comportamento dele havia mudado. O caso é investigado pela Polícia Civil.