Uma mulher de 55 anos morreu após ser agredida dentro de casa pelo próprio filho. O suspeito, de 27 anos, foi apontado por familiares como autor das agressões, que ocorreram durante o fim de semana do Dia das Mães.

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O caso aconteceu em Serra. A vítima foi identificada como Adriana do Nascimento Santo Divino. Segundo relatos de parentes, ela organizava objetos para viajar a um sítio alugado quando foi atacada pelo filho, Patrick Santos Fernandes.