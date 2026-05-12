12 de maio de 2026
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ASSASSINATO

Mãe é morta pelo filho após retirar medida protetiva contra ele

Por Da Redação | Serra (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mãe é morta pelo filho após retirar medida protetiva contra ele
Mãe é morta pelo filho após retirar medida protetiva contra ele

Uma mulher de 55 anos morreu após ser agredida dentro de casa pelo próprio filho. O suspeito, de 27 anos, foi apontado por familiares como autor das agressões, que ocorreram durante o fim de semana do Dia das Mães.

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O caso aconteceu em Serra. A vítima foi identificada como Adriana do Nascimento Santo Divino. Segundo relatos de parentes, ela organizava objetos para viajar a um sítio alugado quando foi atacada pelo filho, Patrick Santos Fernandes.

De acordo com testemunhas, o suspeito teria usado socos e um martelo para agredir a mãe. Após o crime, ele colocou o corpo nos ombros e o deixou em uma rua da região.Moradores afirmaram que o homem dizia não estar arrependido do que havia feito.

Adriana chegou a ser socorrida e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

Familiares informaram que a vítima já havia sofrido outras agressões do filho anteriormente. Ela chegou a solicitar uma medida protetiva, mas retirou o pedido depois de acreditar que o comportamento dele havia mudado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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