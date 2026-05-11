11 de maio de 2026
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Adeus, capitão Humphreys; morte deixa PM em luto

Por Da Redação | Campinas (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O capitão da Polícia Militar Humphreys
O capitão da Polícia Militar Humphreys

O capitão da Polícia Militar Humphreys, integrante do Corpo de Bombeiros, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (10). A morte do oficial foi confirmada pela corporação por meio de nota oficial.

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O acidente aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Humphreys atuava no 16º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros informou que o capitão era reconhecido pelo trabalho desenvolvido na corporação e pela atuação voltada ao atendimento da população paulista.

A corporação também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do oficial. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas até o momento.

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