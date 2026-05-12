Per aspera pro Brasilia.
"Todo sacrifício pelo Brasil", diz o lema da bandeira de Taubaté, cidade cuja trajetória se confunde com a história do país.
Desde o Brasil Colônia até os carros voadores, passando pelo ciclo do ouro, do café e da industrialização, Taubaté é protagonista desta história.
Já são 380 anos de História com H maiúsculo, desde 1645 até os dias atuais - valorizando o passado basilar, debatendo os desafios de hoje, e projetando o amanhã de novas oportunidades. Taubaté é o caminho do futuro, rumo aos 400 anos. Seu povo tem no DNA a vocação para o novo.
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É o que mostra OVALE, bússola editorial da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), referência no jornalismo regional brasileiro.
E o norte desta bússola aponta para o projeto especial Taubaté#400, lançado por OVALE nesta terça-feira (12), tendo como destaque a realização do Fórum OVALE Taubaté#400, em junho deste ano, entre outras ações. A iniciativa conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté.
Taubaté#400 engloba fórum, cadernos especiais e ecossistema de notícias
O Taubaté#400, que será realizado entre maio e julho, engloba a realização do fórum, além da publicação de dois cadernos especiais com 24 páginas, um ecossistema de notícias nas plataformas digitais de OVALE, com reportagens, vídeos e infográficos, além de podcasts, e outras ações, como uma cápsula do tempo e um pacto pelo futuro da cidade.
A iniciativa mobilizará lideranças, especialistas, poder público, academia e a sociedade civil na construção dos caminhos da cidade rumo aos 400 anos do município.
“A realização de fóruns verticais como este, reforça o posicionamento de OVALE e a sua capacidade expansionista como veículo líder de conteúdo regional, impulsionando negócios e gerando conexão entre lideranças de mercado, especialistas e formadores de opinião num ecossistema multiplataforma e transmissão ao vivo para mais de 600 mil usuários únicos e 450 mil seguidores das nossas redes sociais”, disse o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
Fórum OVALE Taubaté#400 é espaço de construção do futuro
O Fórum OVALE Taubaté#400 será convertido em um espaço de construção de ideias e discussão sobre os desafios e oportunidades da cidade. O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), destacou a importância do projeto e de se debater a Taubaté de ontem, hoje e do amanhã.
"Estamos enfrentando os desafios com responsabilidade e transparência. Todas as medidas duras que estamos tomando são necessárias para construir a Taubaté do futuro. Uma Taubaté que a gente sonha e merece", afirmou o prefeito.
OVALE tem expertise na organização de eventos de alto relevo e densidade eleitoral, como, por exemplo, o Fórum OVALE de Democracia, em 2022, e o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em 2025, entre outros.
Eve Air Mobility, empresa subsidiária da Embraer, prevê que a produção em série do ‘carro voador’ – eVTOL (aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical) – comece em cerca de dois anos na fábrica de Taubaté | Foto: Eve Air Mobility
É muito mais jornalismo, análise e compromisso com Taubaté
O projeto também terá desdobramentos em diferentes plataformas, além de posição de destaque no site e nas redes sociais do jornal - que somam mais de 450 mil seguidores e atingem 70 milhões de visualizações por mês.
Entre as iniciativas previstas estão o OVALE Cast Taubaté#400, em formato de podcast, e o Conselho Taubaté#400, grupo que reunirá especialistas e representantes da sociedade civil para análises periódicas.
"Com cobertura jornalística ampliada e atuação multiplataforma, o projeto transforma OVALE em um condutor do debate público, promovendo diálogo, reflexão e construção coletiva sobre os caminhos de Taubaté", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Afinal, entender o presente é essencial -- mas construir o futuro é urgente. Como Monteiro Lobato (1882-1948), o mais ilustre dos taubateanos, escreveu: "A coisa que menos me mete medo é o futuro".