Desde o Brasil Colônia até os carros voadores, passando pelo ciclo do ouro, do café e da industrialização, Taubaté é protagonista desta história.

"Todo sacrifício pelo Brasil", diz o lema da bandeira de Taubaté, cidade cuja trajetória se confunde com a história do país.

Já são 380 anos de História com H maiúsculo, desde 1645 até os dias atuais - valorizando o passado basilar, debatendo os desafios de hoje, e projetando o amanhã de novas oportunidades. Taubaté é o caminho do futuro, rumo aos 400 anos. Seu povo tem no DNA a vocação para o novo.

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É o que mostra OVALE, bússola editorial da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba), referência no jornalismo regional brasileiro.