Uma mulher de 26 anos foi presa suspeita de atropelar e arrastar a ex-namorada do companheiro durante uma discussão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital após o caso, registrado na última quinta-feira (7).
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O episódio aconteceu em uma estrada rural de Urupês, no interior paulista. Segundo a investigação da Polícia Civil, havia um histórico de conflitos entre as duas mulheres desde 2025.
De acordo com os investigadores, durante um período de separação do casal, o homem passou a se relacionar com a vítima. Posteriormente, o relacionamento terminou e ele retomou a convivência com a atual companheira.
No dia da ocorrência, o homem teria marcado um encontro com a ex-namorada para tratar de questões financeiras. Conforme a polícia, a atual descobriu o encontro e foi até o local.
Ao chegar, encontrou os dois conversando, cada um em uma motocicleta. Ainda segundo a investigação, a mulher acelerou o carro em direção à vítima, que foi atropelada e arrastada.
Em depoimento, a vítima relatou que havia discutido com a suspeita momentos antes do atropelamento.
A mulher foi presa em flagrante e autuada por tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação.