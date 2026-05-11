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CRIME

Mulher é presa após atropelar e arrastar ex do marido

Por Da Redação | Urupês (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher é presa após atropelar e arrastar ex do marido
Mulher é presa após atropelar e arrastar ex do marido

Uma mulher de 26 anos foi presa suspeita de atropelar e arrastar a ex-namorada do companheiro durante uma discussão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital após o caso, registrado na última quinta-feira (7).

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O episódio aconteceu em uma estrada rural de Urupês, no interior paulista. Segundo a investigação da Polícia Civil, havia um histórico de conflitos entre as duas mulheres desde 2025.

De acordo com os investigadores, durante um período de separação do casal, o homem passou a se relacionar com a vítima. Posteriormente, o relacionamento terminou e ele retomou a convivência com a atual companheira.

No dia da ocorrência, o homem teria marcado um encontro com a ex-namorada para tratar de questões financeiras. Conforme a polícia, a atual descobriu o encontro e foi até o local.

Ao chegar, encontrou os dois conversando, cada um em uma motocicleta. Ainda segundo a investigação, a mulher acelerou o carro em direção à vítima, que foi atropelada e arrastada.

Em depoimento, a vítima relatou que havia discutido com a suspeita momentos antes do atropelamento.

A mulher foi presa em flagrante e autuada por tentativa de homicídio. O caso segue sob investigação.

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