Uma mulher de 26 anos foi presa suspeita de atropelar e arrastar a ex-namorada do companheiro durante uma discussão. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital após o caso, registrado na última quinta-feira (7).

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O episódio aconteceu em uma estrada rural de Urupês, no interior paulista. Segundo a investigação da Polícia Civil, havia um histórico de conflitos entre as duas mulheres desde 2025.