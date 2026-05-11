Um homem de 27 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão na manhã deste domingo (10). O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu na frente da mãe dos envolvidos.
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O caso ocorreu na Vila do Muriti, zona rural de Caruaru. A vítima foi identificada como Lindemberg Azevedo Bernardino, conhecido como “Beguinha”. O suspeito é o irmão dele, Lucianderson Azevedo Bernardino, de 35 anos.
As imagens de segurança mostram os dois discutindo em frente à residência da família. Em seguida, o suspeito aparece armado com uma faca e atinge a vítima com vários golpes.
Lindemberg ainda tentou fugir, mas caiu ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Agreste, porém já chegou à unidade sem vida. A mãe dos irmãos presenciou o crime e ficou em estado de choque após o ocorrido.
Depois do homicídio, o suspeito fugiu e ainda não havia sido localizado até a última atualização do caso. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e realiza buscas para encontrar o autor.