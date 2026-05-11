11 de maio de 2026
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HOMICÍDIO

VÍDEO: empresário é morto a tiros em plena luz do dia

Por Da Redação | Gandu (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
VÍDEO: empresário é morto a tiros em plena luz do dia
VÍDEO: empresário é morto a tiros em plena luz do dia

Um empresário de 36 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (9) em frente ao próprio estabelecimento comercial. A vítima foi identificada como Boka Som, conhecido na cidade pelo trabalho no setor de som automotivo.

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O crime aconteceu na Praça do Povo, no centro de Gandu. Segundo informações iniciais, homens armados efetuaram os disparos contra o empresário e fugiram em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local.

Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio são desconhecidas.

A Polícia Civil investiga o caso e realiza buscas por imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades que possam ajudar na identificação dos suspeitos.

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