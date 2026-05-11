Um empresário de 36 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (9) em frente ao próprio estabelecimento comercial. A vítima foi identificada como Boka Som, conhecido na cidade pelo trabalho no setor de som automotivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na Praça do Povo, no centro de Gandu. Segundo informações iniciais, homens armados efetuaram os disparos contra o empresário e fugiram em seguida.