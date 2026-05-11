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TRAGÉDIA

Karoliny, 19 anos, morre em acidente após levar presente para mãe

Por Da Redação | Goiatuba (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos
Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos

A jovem Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro ocorrido na noite do último sábado (10). Ela chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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O acidente aconteceu na rodovia GO-515, entre os municípios de Panamá e Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo informações da Polícia Militar, o carro atingiu a traseira da motocicleta conduzida pela jovem.

O motorista do automóvel se apresentou à polícia após a colisão. De acordo com a corporação, ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Familiares relataram ao G1 que Hélen havia passado o dia visitando os pais biológicos para entregar presentes de Dia das Mães. Após o encontro com a família, ela seguia viagem de volta para casa quando ocorreu o acidente, por volta das 19h.

Hélen trabalhava como operadora de caixa em um supermercado desde os 16 anos e era conhecida na cidade de Goiatuba. Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de despedida e homenagens à jovem. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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