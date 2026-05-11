A jovem Hélen Karoliny Sousa Gonçalves, de 19 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro ocorrido na noite do último sábado (10). Ela chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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O acidente aconteceu na rodovia GO-515, entre os municípios de Panamá e Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo informações da Polícia Militar, o carro atingiu a traseira da motocicleta conduzida pela jovem.