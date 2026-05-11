Uma história de superação e digna de cinema.
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, por meio do Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), localizou os familiares de Valteir Albino da Silva, de 61 anos, após mais de duas décadas sem contato.
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Com deficiência visual, Valteir será encaminhado nos próximos dias para Campina Grande do Sul, cidade onde vive sua família.
Segundo a Prefeitura, ele chegou a Taubaté há mais de 40 anos para trabalhar em porto de areia. Depois, passou a atuar com reciclagem e morava em um espaço anexo ao galpão onde exercia suas atividades.
O imóvel era cedido pelo empregador, que também fornecia água e energia elétrica. Após a morte do responsável pelo local, os serviços foram interrompidos.
Em dezembro de 2024, durante atendimento realizado pela equipe do Seas, foi identificada situação de vulnerabilidade social. Valteir foi encaminhado para acolhimento institucional, onde passou a receber atendimento social, alimentação, local para pernoite, higiene pessoal e acompanhamento de saúde.
Durante o período de acolhimento, também foram realizados procedimentos para regularização de documentos e acesso a benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família.
A localização dos familiares ocorreu por meio de articulação entre os serviços da rede socioassistencial e da área da saúde. De acordo com a Prefeitura, os contatos telefônicos que Valteir possuía estavam desatualizados, o que dificultou o reencontro.
Após o contato com Francisca, mãe de Valteir, atualmente com 86 anos, ela informou que não via o filho havia mais de 20 anos. Segundo relato repassado pela administração municipal, ela afirmou que mantinha esperança de reencontrá-lo.
A Prefeitura de Taubaté informou que organiza a viagem para que Valteir retorne ao Paraná e reencontre a família nos próximos dias.