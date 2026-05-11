Uma história de superação e digna de cinema.

A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Taubaté, por meio do Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social), localizou os familiares de Valteir Albino da Silva, de 61 anos, após mais de duas décadas sem contato.

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