A Prefeitura de São José dos Campos promove nesta semana uma ação de vacinação contra a gripe em feiras livres de diferentes regiões da cidade. A iniciativa ocorre entre terça-feira (12) e sexta-feira (15), das 7h ao meio-dia.
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Segundo a secretaria de Saúde da cidade, o objetivo é ampliar o acesso à imunização e aumentar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Confira a programação das feiras:
Terça-feira (12) – Região central
Parque Santos Dumont
Avenida Dr. Adhemar de Barros
Quarta-feira (13) – Região sul
Parque Industrial
Rua Turiaçu
Quinta-feira (14) – Região norte
Santana
Rua Raul Ramos de Araújo com Rua da Consolação
Sexta-feira (15) – Região sul
Bosque dos Eucaliptos
Rua Pedro Martins Ribeiro
Vacinação no Urbanova
A Prefeitura também mantém vacinação contra a gripe no campus Urbanova da Universidade do Vale do Paraíba, por meio de parceria com a instituição.
O atendimento acontece até 21 de maio, na Faculdade de Ciências da Saúde (Bloco 7), de segunda a quinta-feira, nos seguintes horários:
- Manhã: das 8h30 às 11h30
- Noite: das 19h às 22h
O campus fica na Avenida Shishima Hifumi, 2911, na região oeste da cidade.
Unidades de saúde
Além dos pontos extras, as 40 UBSs e as 5 Unidades Avançadas continuam aplicando a vacina de segunda a sexta-feira. A imunização é encerrada uma hora antes do fechamento de cada unidade.
Os moradores podem procurar qualquer UBS do município. O serviço digital Vacina Rápida, disponível no site da Prefeitura e no aplicativo Saúde na Mão, informa estoque de doses e tempo médio de espera.
Público-alvo da campanha
A campanha segue até 30 de maio e busca atingir ao menos 90% de cobertura em cada grupo prioritário.
Podem receber a vacina:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Idosos a partir de 60 anos
- Gestantes
- Puérperas até 45 dias após o parto
- Pessoas em situação de rua
- Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais
- Pessoas com deficiência permanente
- Trabalhadores da saúde
- Professores e profissionais da educação
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Integrantes das Forças Armadas
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- Pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens em medidas socioeducativas
Dados da vacinação
Segundo a Prefeitura, até esta segunda-feira (11), 85.293 pessoas já haviam recebido a vacina contra a gripe em São José dos Campos.
Em 2025, o município aplicou 223.071 doses, contra 166.262 registradas em 2024.
No ano passado, a cobertura vacinal entre gestantes, crianças e idosos ficou em 53,22%.
A influenza é uma infecção respiratória causada por vírus. Além da vacinação, a orientação é manter cuidados como higienização frequente das mãos, ambientes ventilados, hidratação e limpeza doméstica.