A Prefeitura de São José dos Campos promove nesta semana uma ação de vacinação contra a gripe em feiras livres de diferentes regiões da cidade. A iniciativa ocorre entre terça-feira (12) e sexta-feira (15), das 7h ao meio-dia.

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Segundo a secretaria de Saúde da cidade, o objetivo é ampliar o acesso à imunização e aumentar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.