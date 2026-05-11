A morte da ciclista de ultradistância Eliana Tamietti, de 48 anos, causou comoção entre atletas e praticantes do ciclismo de aventura neste fim de semana. A atleta morreu durante uma prova de resistência realizada entre Minas Gerais e São Paulo, com percurso de 555 quilômetros, que tinha saída e chegada em São José dos Campos.

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Eliana participava de uma edição do Bikingman Brasil, competição de ultradistância que atravessa cidades paulistas e mineiras pela Serra da Mantiqueira. O acidente aconteceu na madrugada de sábado (9), na região de Piranguçu, no Sul de Minas Gerais.