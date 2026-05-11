O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), solicitou autorização da Câmara para abrir créditos adicionais especiais de R$ 2,115 milhões no orçamento de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o recurso sairia do Fundo Municipal de Saúde para custear a terceirização da gestão da UBS Mais do Cecap. O texto ainda passará pela análise das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento antes de ser votado em plenário.