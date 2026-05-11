11 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COLISÃO

Acidente entre carro e caminhão deixa 2 feridos graves em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Local do acidente
Local do acidente

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 41, em Ubatuba, nas proximidades da Praia Vermelha do Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolveu um carro de passeio e um caminhão. As duas vítimas graves foram socorridas. Um helicóptero foi utilizado no socorro aos feridos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos bastante danificados após a colisão.

O tráfego foi interditado no sentido São Paulo–Rio de Janeiro, na pista expressa da BR-101, em Ubatuba. A interdição foi informada na altura do km 41. Equipes da PRF estão no local em atendimento à ocorrência.

Segundo a PRF, não há congestionamento no local, em razão de o trânsito fluir pelos acessos laterais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários