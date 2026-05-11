Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 41, em Ubatuba, nas proximidades da Praia Vermelha do Norte.
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolveu um carro de passeio e um caminhão. As duas vítimas graves foram socorridas. Um helicóptero foi utilizado no socorro aos feridos.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos bastante danificados após a colisão.
O tráfego foi interditado no sentido São Paulo–Rio de Janeiro, na pista expressa da BR-101, em Ubatuba. A interdição foi informada na altura do km 41. Equipes da PRF estão no local em atendimento à ocorrência.
Segundo a PRF, não há congestionamento no local, em razão de o trânsito fluir pelos acessos laterais.