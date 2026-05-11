Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 41, em Ubatuba, nas proximidades da Praia Vermelha do Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro envolveu um carro de passeio e um caminhão. As duas vítimas graves foram socorridas. Um helicóptero foi utilizado no socorro aos feridos.