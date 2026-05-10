Enquanto milhares de famílias celebram o Dia das Mães neste domingo (10), a líder de limpeza Marcela Laís, de 35 anos, vive momentos de desespero à procura do filho desaparecido no Vale do Paraíba.
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Moradora de Taubaté, ela tenta encontrar o paradeiro do jovem Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, que sumiu na última terça-feira (5).
“Estou muito assustada e preocupada. Quero encontrá-lo. A gente vê notícias de gente assassinada e fica muito assustada. Só quero achá-lo”, afirmou a mãe.
Segundo Marcela, Miguel desapareceu junto com o tio, Allisson Alves Braga, de 30 anos, e o amigo Rafael Vitor de Souza, de 20 anos. Os três foram vistos pela última vez no bairro Jardim Sônia Maria, em Taubaté, nas proximidades da Escola Municipal Walther de Oliveira.
Mãe foi ao IML verificar corpo
A mãe contou que tem buscado informações em diferentes locais desde o desaparecimento do filho. Ela procurou delegacias da região, verificou hospitais e chegou até mesmo a ir ao IML (Instituto Médico Legal).
“Procurei em delegacias e ele não está preso. Fui até no IML ver um corpo, e graças a Deus não era ele. Continuo procurando, mas nada até agora”, disse.
De acordo com Marcela, o desaparecimento é incomum e nunca havia acontecido antes. Miguel mora em uma pequena casa com o tio e, desde o sumiço, não fez mais contato com a família.
“Ligo e o celular dá desligado. Mando mensagem e não tenho retorno. Não tenho nenhuma informação sobre o paradeiro dele”, relatou.
Neste Dia das Mães, Marcela diz que o único presente que deseja é reencontrar o filho com vida. Ela continua mobilizada em buscas por hospitais e bairros de Taubaté, enquanto aguarda qualquer informação que possa ajudar.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Miguel Kauã Lourenço Alves Braga pode entrar em contato com Marcela pelo telefone (12) 99166-8760 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.