Enquanto milhares de famílias celebram o Dia das Mães neste domingo (10), a líder de limpeza Marcela Laís, de 35 anos, vive momentos de desespero à procura do filho desaparecido no Vale do Paraíba.

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Moradora de Taubaté, ela tenta encontrar o paradeiro do jovem Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, que sumiu na última terça-feira (5).