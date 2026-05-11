Três mães foram flagradas tentando entrar com drogas e outras substâncias não identificadas em unidades prisionais do Vale do Paraíba, no final de semana. Outras mulheres e homens também foram interceptados na mesma situação. Os visitantes foram flagrados portando maconha, cocaína e droga sintética, além de dinheiro.
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No final de semana, segundo a Polícia Penal do Estado de São Paulo, presídios de Tremembé e São José dos Campos contabilizaram sete apreensões de ilícitos com visitantes de presos.
As ocorrências aconteceram durante os procedimentos de segurança para a entrada de familiares nos estabelecimentos penais, no horário de visitas.
Mulher apresentou imagem atípica em escâner
No sábado (9), uma mulher de 31 anos foi impedida de entrar na Penitenciária 1 “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé para visitar o companheiro detido. Ela apresentou uma imagem atípica ao passar pelo escâner corporal, mas negou portar qualquer tipo de material não permitido.
As policiais penais plantonistas, seguindo o protocolo interno estabelecido pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), informaram a visitante de que ela seria conduzida até a unidade de saúde mais próxima para a realização de exames de imagem complementares, que pudessem atestar a ausência de objeto suspeito em seu corpo.
A mulher, contudo, se recusou ir ao pronto-socorro e, por isso, ficou proibida de realizar visitas por um período de 180 dias conforme previsto em resolução da SAP.
Também no mesmo dia, o CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha” de Tremembé apreendeu 166 gramas de maconha com uma mulher de 21 anos que tentava visitar o companheiro preso. Ela foi surpreendia ao passar pela inspeção no aparelho de escâner corporal.
O equipamento apontou alterações nas imagens captadas e a jovem admitiu que trazia o entorpecente escondido em seu corpo. Voluntariamente ela retirou da área íntima um invólucro que continha a droga e o entregou para as servidoras da unidade prisional.
Mães barradas
No domingo (10), o CPP de Tremembé registrou mais duas apreensões de ilícitos. Uma mulher de 43 anos, mãe de um detento, foi flagrada com entorpecentes enquanto era submetida ao escâner corporal.
Espontaneamente ela retirou do corpo um invólucro que guardava 93 gramas de maconha, oito gramas de cocaína e três gramas de droga sintética não identificada, e o entregou para as policiais penais do local.
Outra visitante, de 57 anos, mãe de um preso, foi interceptada no momento da revista de itens trazidos por familiares de custodiados. Durante a inspeção dos objetos servidores encontraram um pedaço de papel com um número de celular anotado.
O CPP de Tremembé encaminhou as visitas para a delegacia de polícia de plantão em Taubaté para lavratura de boletim de ocorrência e demais providências legais de praxe. A penitenciária também instaurou procedimento interno administrativo para a suspensão das mulheres do cadastro de visitantes da SAP.
Ainda no domingo, o Complexo Penal de Tremembé apreendeu uma porção de maconha com o filho de uma sentenciada que cumpre pena Penitenciária Feminina 2. O jovem de 23 anos tentava visitar a mãe quando foi flagrado durante a verificação dos seus documentos pessoais.
Os policiais penais encontraram a droga dentro do RG do visitante. Ele assumiu a propriedade da substância e foi impedido de ter acesso à visitação conforme estipulam os termos da resolução da SAP. O presídio abriu expediente administrativo para a suspensão do homem do rol de visitas da pasta.
CDP de São José
Por fim, o CDP (Centro de Detenção Provisória) de São José dos Campos somou duas ocorrências com familiares de presos no domingo.
O irmão de um preso foi barrado ao entregar a carteirinha de visitante para os servidores locais. Dentro do documento havia a quantia de R$ 7,00 em espécie. O homem de 51 anos foi informado de que não é permitida a entrada de dinheiro nos presídios paulistas e de que a apreensão acarreta a abertura de procedimento administrativo para suspensão do cadastro de visitantes.
Momentos depois, a mãe de um privado de liberdade do CDP apresentou imagens inconclusivas ao passar pelo escâner corporal. A mulher de 46 anos negou portar ilícitos e se recusou a realizar exames de imagem complementares na unidade de saúde mais próxima.
Desta forma, ela foi impedida de entrar no centro de detenção e o estabelecimento penal iniciou imediatamente os trâmites para suspender seu nome do rol de visitas da SAP.