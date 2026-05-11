Três mães foram flagradas tentando entrar com drogas e outras substâncias não identificadas em unidades prisionais do Vale do Paraíba, no final de semana. Outras mulheres e homens também foram interceptados na mesma situação. Os visitantes foram flagrados portando maconha, cocaína e droga sintética, além de dinheiro.

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No final de semana, segundo a Polícia Penal do Estado de São Paulo, presídios de Tremembé e São José dos Campos contabilizaram sete apreensões de ilícitos com visitantes de presos.