O que era para ser um dia de celebração terminou em tragédia em Campinas. Um guarda municipal de 55 anos foi preso em flagrante após matar a própria esposa a tiros durante a festa de casamento do casal, na noite deste sábado (9).
A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos. Ela deixa três filhos de um relacionamento anterior.
Segundo informações da Polícia Civil, o casal havia oficializado a união no cartório durante a manhã. Horas depois, durante uma confraternização realizada na residência, uma discussão terminou em feminicídio.
De acordo com testemunhas e familiares, o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho iniciou uma briga com a esposa, que evoluiu para agressões físicas e luta corporal dentro da casa.
Ainda segundo os relatos registrados pela polícia, o homem pegou a arma funcional da corporação, agrediu Nájylla e efetuou os primeiros disparos contra ela.
Guarda fugiu e voltou para atirar novamente
Após os tiros, o agressor deixou o imóvel, mas retornou poucos minutos depois. Conforme o boletim de ocorrência, ele voltou a atirar contra a esposa, que já estava ferida.
Familiares que presenciaram a cena conseguiram retirar as crianças da residência durante o ataque.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a mulher morreu no local antes de ser encaminhada ao hospital.
Guarda municipal foi preso em flagrante
Em nota, a Guarda Municipal informou que o próprio agente acionou a corporação após o crime.
Daniel Barbosa Marinho foi localizado na Rua Anália Franco. Com ele, os policiais apreenderam a arma usada no feminicídio e munições.
O suspeito foi conduzido à 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas, onde o caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica. Neste domingo (10), a Justiça decretou a prisão preventiva do guarda municipal.