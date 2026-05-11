11 de maio de 2026
MORTE NO CASAMENTO

Guarda mata esposa após casamento; vítima deixa 3 filhos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
O que era para ser um dia de celebração terminou em tragédia em Campinas. Um guarda municipal de 55 anos foi preso em flagrante após matar a própria esposa a tiros durante a festa de casamento do casal, na noite deste sábado (9).

A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos. Ela deixa três filhos de um relacionamento anterior.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal havia oficializado a união no cartório durante a manhã. Horas depois, durante uma confraternização realizada na residência, uma discussão terminou em feminicídio.

De acordo com testemunhas e familiares, o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho iniciou uma briga com a esposa, que evoluiu para agressões físicas e luta corporal dentro da casa.

Ainda segundo os relatos registrados pela polícia, o homem pegou a arma funcional da corporação, agrediu Nájylla e efetuou os primeiros disparos contra ela.

Guarda fugiu e voltou para atirar novamente

Após os tiros, o agressor deixou o imóvel, mas retornou poucos minutos depois. Conforme o boletim de ocorrência, ele voltou a atirar contra a esposa, que já estava ferida.

Familiares que presenciaram a cena conseguiram retirar as crianças da residência durante o ataque.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a mulher morreu no local antes de ser encaminhada ao hospital.

Guarda municipal foi preso em flagrante

Em nota, a Guarda Municipal informou que o próprio agente acionou a corporação após o crime.

Daniel Barbosa Marinho foi localizado na Rua Anália Franco. Com ele, os policiais apreenderam a arma usada no feminicídio e munições.

O suspeito foi conduzido à 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas, onde o caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica. Neste domingo (10), a Justiça decretou a prisão preventiva do guarda municipal.

