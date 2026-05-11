A ciclista de ultradistância Eliana Tamietti, 48 anos, morreu durante a participação em uma prova na madrugada de sábado (9), na região de Piranguçu, no Sul de Minas Gerais.

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Ela participava de uma edição do Bikingman Brasil com percurso de 555 quilômetros, com saída e chegada em São José dos Campos e trajeto por cidades de São Paulo e Minas Gerais, passando pela Serra da Mantiqueira.