O motociclista que morreu após um grave acidente na noite deste domingo (10), em Taubaté, foi identificado como Jerson Domingos de Oliveira, de 31 anos. A batida aconteceu no km 130,3 da SP-062, na avenida Charles Schneider, uma das vias mais movimentadas da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o acidente envolveu uma motocicleta Honda XLX 350 R e um Chevrolet Spin. Jerson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
A passageira da motocicleta, identificada como Alerrandra Cristine de Oliveira Breve, de 31 anos, também foi encaminhada ao hospital. Até o fechamento do boletim de ocorrência, ela permanecia internada em estado grave, entubada e sob cuidados intensivos.
O motorista do carro, um aposentado de 64 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Após receber atendimento médico, ele compareceu ao plantão policial para prestar depoimento.
Veja como aconteceu o acidente
De acordo com o relato do condutor da Spin à Polícia Civil, ele seguia da avenida Itália em direção ao bairro Parque Aeroporto. O motorista afirmou que aguardava no semáforo vermelho, na faixa da esquerda, e iniciou a travessia após o sinal abrir.
Ainda segundo o depoimento, ele sentiu “um forte impacto” na lateral direita do veículo pouco depois de arrancar. O homem alegou que a motocicleta teria avançado o sinal vermelho.
Motorista de aplicativo ajudou no socorro
O boletim de ocorrência aponta que um motorista de aplicativo, que trafegava próximo ao carro, presenciou a dinâmica do acidente e auxiliou no socorro das vítimas.
A testemunha foi posteriormente identificada pela polícia e, conforme o registro oficial, confirmou a versão apresentada pelo motorista da Spin sobre o acidente.
A Polícia Militar informou ainda que o teste do bafômetro realizado no motorista teve resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A documentação do veículo e a habilitação do condutor também estavam regulares.
Polícia investiga acidente fatal em Taubaté
A perícia foi acionada para analisar o local da colisão e os veículos envolvidos. Também foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para Jerson, além de exames de lesão corporal para as demais vítimas.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. A investigação seguirá por meio de inquérito policial conduzido pela delegacia responsável pela área do acidente.