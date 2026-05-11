O motociclista que morreu após um grave acidente na noite deste domingo (10), em Taubaté, foi identificado como Jerson Domingos de Oliveira, de 31 anos. A batida aconteceu no km 130,3 da SP-062, na avenida Charles Schneider, uma das vias mais movimentadas da cidade.

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Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o acidente envolveu uma motocicleta Honda XLX 350 R e um Chevrolet Spin. Jerson chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.