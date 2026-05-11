Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (11). O caso aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, na região do Monte Castelo, região central da cidade.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares atenderam a um chamado para uma ocorrência inicialmente tratada como ‘ato obsceno dentro de um ônibus de linha regular’. Quando as equipes chegaram ao local, o coletivo permanecia parado e com as portas trancadas.
De acordo com o relato do motorista, uma passageira estava em pé no interior do ônibus quando um homem se posicionou atrás dela e teria praticado contato corporal de cunho libidinoso sem consentimento.
A vítima confirmou a denúncia aos policiais. Além disso, a cobradora do coletivo afirmou ter presenciado a situação. Em seguida, os agentes encaminharam todas as partes para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos.
De 57 anos, o suspeito foi identificado pela polícia, mas não permaneceu preso. A autoridade policial analisou imagens enviadas pela empresa responsável pelo ônibus, concluindo que o vídeo não demonstrava “de forma clara e inequívoca” a prática do ato libidinoso, necessária para caracterizar flagrante.
Por isso, a Polícia Civil decidiu não lavrar auto de prisão em flagrante. No entanto, a investigação seguirá para apurar as circunstâncias do caso. A Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos continua responsável pela apuração da ocorrência.
O que diz a Busvale
Procurada, a Busvale (Associação Valeparaibana das Empresas de Transportes de Passageiros) lamentou o incidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (11), envolvendo um ônibus da Joseense Transportes na linha 244 (Jardim São José/Terminal Central), em São José dos Campos.
Segundo a associação, por volta das 6h45, uma passageira relatou à tripulação ter sido vítima de importunação sexual por parte de um homem a bordo do veículo.
Os funcionários acionaram imediatamente a Polícia Militar, que conduziu o suspeito à Delegacia de Defesa da Mulher para registro da ocorrência e demais providências. A Joseense presta todo o apoio para a vítima nas investigações das causas do incidente.
"A empresa ainda ressalta sua responsabilidade com a integridade dos seus usuários e orienta que pessoas vítimas de qualquer tipo de importunação em veículos de sua frota comuniquem o fato imediatamente ao motorista ou ao cobrador. Eventuais ocorrências também podem ser relatadas às equipes de trabalho no Terminal Central. Os colaboradores da Joseense são devidamente treinados para agirem em situações como essas", informou a Busvale.