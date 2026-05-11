Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo em São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (11). O caso aconteceu na avenida Juscelino Kubitschek, na região do Monte Castelo, região central da cidade.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares atenderam a um chamado para uma ocorrência inicialmente tratada como ‘ato obsceno dentro de um ônibus de linha regular’. Quando as equipes chegaram ao local, o coletivo permanecia parado e com as portas trancadas.