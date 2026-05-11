Uma baleia-jubarte jovem, com cerca de 6 metros, foi encontrado morta no canal entre São Sebastião e Ilhabela, nesta segunda-feira (11). A carcaça foi encontrada em avançado estado de decomposição, indício de que a baleia pode ter morrido de causas naturais.
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O animal foi avistado por embarcações que navegavam pelo canal, um dos principais corredores marítimos do Litoral Norte. As imagens começaram a circular nas redes sociais, causando comoção entre moradores, turistas e amantes da vida marinha.
De acordo com as primeiras informações, o Instituto Argonauta já foi acionado e acompanha a ocorrência. Equipes especializadas devem realizar os procedimentos de análise e perícia para tentar identificar as possíveis causas da morte.
As baleias-jubarte podem atingir até 16 metros de comprimento e pesar cerca de 40 toneladas. A espécie se alimenta de pequenos organismos, como plâncton, krill e camarões.
Prefeitura de Ilhabela
Em nota, a Prefeitura de Ilhabela disse que foi acionada após o avistamento de uma baleia morta na região do Perequê. A ocorrência foi comunicada ao município pela Associação ProBaleia, que informou se tratar de uma baleia-jubarte jovem, sem indícios aparentes de acidente, com hipótese inicial de morte natural.
Assim que recebeu a informação, a Prefeitura acionou o Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha, responsável pelo atendimento desse tipo de ocorrência no Litoral Norte. A equipe já está a caminho de Ilhabela para realizar os procedimentos necessários.
A Prefeitura acompanha a operação e presta apoio para auxiliar no trabalho de remoção do animal. Somente após a retirada da baleia e a realização da análise técnica será possível confirmar as causas da morte.