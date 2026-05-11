Uma baleia-jubarte jovem, com cerca de 6 metros, foi encontrado morta no canal entre São Sebastião e Ilhabela, nesta segunda-feira (11). A carcaça foi encontrada em avançado estado de decomposição, indício de que a baleia pode ter morrido de causas naturais.

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O animal foi avistado por embarcações que navegavam pelo canal, um dos principais corredores marítimos do Litoral Norte. As imagens começaram a circular nas redes sociais, causando comoção entre moradores, turistas e amantes da vida marinha.