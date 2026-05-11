“Minha vida jamais será a mesma sem você”.
O relato dramático e emocionado é de Ana Gabriela Landim e endereçado ao marido, Diego Barcelos de Souza, que perdeu a vida em um acidente de moto no domingo (10), em Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O texto foi divulgado nas redes sociais após o sepultamento do motociclista de 29 anos, realizado na manhã desta segunda-feira (11). Diego morreu após sofrer uma queda de motocicleta na Vila Brasil.
A cerimônia de despedida aconteceu por volta das 8h, no Cemitério Municipal Pio XII, e reuniu familiares, amigos e moradores, em um momento marcado por grande comoção.
Despedida emocionada
Na publicação, Ana Gabriela relembra momentos vividos ao lado do marido e desabafa sobre a dor da despedida repentina.
“Ainda parece impossível acreditar que você se foi. Foram tantas histórias, tantos planos, risadas e momentos que vão ficar comigo pra sempre”, escreveu.
Em outro trecho, ela fala sobre a ausência deixada por Diego na rotina do casal: “Minha vida jamais será a mesma sem você. Toda hora penso que a qualquer momento, você vai chegar, me dar um beijo e perguntar: o que você vai fazer pra gente jantar hoje?”.
Ana Gabriela disse que ela e o marido cresceram juntos, amadureceram e enfrentaram a vida “um do lado do outro”.
“Agora estou sozinha. Por que você me deixou? Agora fica a saudade, uma dor que eu nunca vou conseguir explicar”, disse.
'Menino de bom coração'
Ela descreveu o motociclista como “um menino esforçado, de coração bom” e afirmou que o amor entre os dois “não termina”.
“Levo comigo a certeza de que sempre foi você, e sempre será, meu primeiro e único amor. Obrigada por ter existido na minha vida e por ter deixado lembranças tão boas. Você sempre será lembrado com muito amor e carinho.”
No final, após se despedir “com a dor mais profunda”, Ana Gabriela admite que está “arrasada”, mas sabe que o marido está “ao lado do Papai do Céu, cuidando de mim, do lilinho, e de todos que você amava”. “Nosso amor não termina, até um dia, meu amor”, escreveu ela no fim da mensagem.
Mensagens de apoio
A carta ganhou repercussão nas redes sociais e recebeu mensagens de apoio, carinho e solidariedade de amigos, familiares e moradores da cidade.
Giovana Eleutério comentou: “É muito difícil esse tipo de perda, sei porque passei por isso também. Que Deus te dê forças e conforte o coração de todos. Meus sinceros sentimentos. Muita luz para ele”.
Gleise Esteves escreveu: “Nada que falar vai te confortar, mas só lhe digo estarei rezando por você, para Deus lhe dar o conforto nesta hora tão difícil. Beijos minha querida”.
E Karen Ferreira completou: “Ana, peço que Deus possa conforta o seu coração. Nesse momento tão difícil”.