“Minha vida jamais será a mesma sem você”.

O relato dramático e emocionado é de Ana Gabriela Landim e endereçado ao marido, Diego Barcelos de Souza, que perdeu a vida em um acidente de moto no domingo (10), em Cruzeiro.

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