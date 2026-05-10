O motociclista Diego Barcelos de Souza, 29 anos, morreu na manhã deste domingo (10), em Cruzeiro, após sofrer um acidente de moto.

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Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h, na rua Jandira Tomás, no bairro Vila Brasil. A ocorrência foi registrada como queda acidental de motocicleta.