O motociclista Diego Barcelos de Souza, 29 anos, morreu na manhã deste domingo (10), em Cruzeiro, após sofrer um acidente de moto.
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Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h, na rua Jandira Tomás, no bairro Vila Brasil. A ocorrência foi registrada como queda acidental de motocicleta.
Diego foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade hospitalar.
A notícia da morte causou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestam homenagens ao jovem.
“Meus sentimentos a toda família. Meu amigo, que Deus te receba aí no céu”, disse Junior Oliveira.
“Sinceros sentimentos a toda família, amém. Principalmente a mãe dele. Que dia das mães mais triste. Deus está dando todo o suporte à mãe”, afirmou Márcia Toledo.
“Uma grande pessoa. Que Deus receba ele de braços abertos”, disse Marcelo Augusto.