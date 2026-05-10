10 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Adeus, Diego: motociclista de 29 anos morre após queda no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Diego Barcelos de Souza não resistiu aos ferimentos
Diego Barcelos de Souza não resistiu aos ferimentos

O motociclista Diego Barcelos de Souza, 29 anos, morreu na manhã deste domingo (10), em Cruzeiro, após sofrer um acidente de moto.

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Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 7h, na rua Jandira Tomás, no bairro Vila Brasil. A ocorrência foi registrada como queda acidental de motocicleta.

Diego foi socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade hospitalar.

A notícia da morte causou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestam homenagens ao jovem.

“Meus sentimentos a toda família. Meu amigo, que Deus te receba aí no céu”, disse Junior Oliveira.

“Sinceros sentimentos a toda família, amém. Principalmente a mãe dele. Que dia das mães mais triste. Deus está dando todo o suporte à mãe”, afirmou Márcia Toledo.

“Uma grande pessoa. Que Deus receba ele de braços abertos”, disse Marcelo Augusto.

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