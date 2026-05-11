Morreu neste domingo (10), Agnaldo José Noronha Tomei, conhecido como Professor Guina. A informação foi divulgada pela Associação Atlética Ferroviária, de Pindamonhangaba.
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O velório aconteceu nesta segunda-feira (11), no Ginásio de Esportes Tobias Salgado, da Ferroviária.
Professor Guina teve uma trajetória marcada pela dedicação ao futebol e ao futsal. Ao longo de muitos anos, atuou como praticante, divulgador e professor da modalidade, com passagens por clubes do futebol paulista e forte ligação com a Ferroviária, onde trabalhou por décadas nas escolinhas de base.
Em nota, a diretoria da Ferroviária lamentou a morte e destacou a importância de Guina para a história do clube. A entidade também manifestou solidariedade aos familiares e agradeceu pela contribuição do professor ao esporte e à formação de jovens atletas.