Morreu neste domingo (10), Agnaldo José Noronha Tomei, conhecido como Professor Guina. A informação foi divulgada pela Associação Atlética Ferroviária, de Pindamonhangaba.

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O velório aconteceu nesta segunda-feira (11), no Ginásio de Esportes Tobias Salgado, da Ferroviária.