Um caso de roubo em Caçapava teve incêndio em oficina, que é investigado pela Polícia Civil após uma família ser feita refém na Vila Pantaleão, na noite de sábado (9), e o proprietário de uma loja de carros ser levado por criminosos, baleado no ombro e abandonado em uma área de mata.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso começou com o acionamento do Corpo de Bombeiros para incêndio em um estabelecimento comercial na Vila Prado. No local, as equipes encontraram o comércio fechado e o acesso só ocorreu após a chegada de um funcionário com o controle do portão.