Um caso de roubo em Caçapava teve incêndio em oficina, que é investigado pela Polícia Civil após uma família ser feita refém na Vila Pantaleão, na noite de sábado (9), e o proprietário de uma loja de carros ser levado por criminosos, baleado no ombro e abandonado em uma área de mata.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso começou com o acionamento do Corpo de Bombeiros para incêndio em um estabelecimento comercial na Vila Prado. No local, as equipes encontraram o comércio fechado e o acesso só ocorreu após a chegada de um funcionário com o controle do portão.
O fogo já havia sido controlado no momento da entrada das equipes. Na sequência, funcionários tentaram contato com o proprietário da oficina, mas não conseguiram falar com ele. A situação causou estranheza, e parte da equipe seguiu até a residência da família.
Na casa, no bairro Vila Pantaleão, os funcionários ouviram gritos de socorro e avisaram a Polícia Militar. Os policiais acessaram o imóvel pelo telhado e encontraram a esposa do proprietário, de 43 anos, e o filho do casal, de 14 anos, trancados no banheiro.
Homens armados invadem casa
As vítimas relataram que dois homens, um deles armado, abordaram a família no momento em que ela chegava à residência. Os criminosos anunciaram o roubo, entraram no imóvel e reviraram a casa em busca de dinheiro e objetos de valor.
O proprietário, de 54 anos, foi levado pelos criminosos. Eles também fugiram com um VW T-Cross azul.
Após diligências, a Polícia Militar recebeu nova informação de que a vítima levada pelos assaltantes havia sido abandonada em uma área de mata. O homem tinha ferimento por disparo de arma de fogo no ombro esquerdo. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde do proprietário da loja.
Ele foi socorrido por policiais militares, sem risco de morte, e encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. A esposa e o filho não sofreram ferimentos físicos, conforme o registro policial.
A Polícia Civil apura se o incêndio na oficina teve relação direta com o roubo à residência. O caso foi registrado como incêndio e roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e lesão corporal grave.
O boletim informa que os locais foram preservados e passaram por perícia. Até o registro da ocorrência, não havia prisão em flagrante. O caso ficou sob apreciação do delegado titular da Polícia Civil de Caçapava.