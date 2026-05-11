A CCR RioSP anunciou uma nova programação para a operação de içamento e lançamento de vigas na Obra de Arte Especial (OAE) sobre o Córrego do Vidoca, em São José dos Campos. Os trabalhos, que começariam nesta segunda-feira (11), serão realizados nos dias 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de maio, sempre no período noturno, das 22h às 5h. Vias sofrerão intervenções para garantir a segurança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Intervenções
As intervenções ocorrerão nas avenidas Jorge Zarur, Deputado Benedito Matarazzo e Mário Covas, com interdições temporárias para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuam na obra.
A operação faz parte das obras de ampliação de capacidade da Rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos. Em caso de chuva ou necessidade operacional, o cronograma poderá ser alterado.
Mudanças no trânsito
Nos dias 14, 15 e 18, haverá bloqueios na avenida Jorge Zarur durante a madrugada. O trânsito será desviado para a avenida Deputado Benedito Matarazzo, e o retorno para a região sul deverá ser feito pelo Viaduto do Kanebo.
Já nos dias 19, 20 e 21 de maio, as operações ocorrerão nas avenidas Deputado Benedito Matarazzo e Mário Covas. Para minimizar impactos no tráfego, a Prefeitura de São José dos Campos solicitou a reabertura da alça de acesso da Avenida Mário Covas para a Marginal Dutra, no sentido Rio de Janeiro, próximo ao Shopping do Carro.
Na Rodovia Presidente Dutra também haverá desvios operacionais próximos ao Viaduto do Vidoca para permitir o lançamento das vigas das obras de alargamento da estrutura.
Orientações
Condutores devem programar seus deslocamentos com antecedência, respeitar a sinalização instalada nos trechos em obras e utilizar as rotas alternativas indicadas.
Agentes de trânsito estarão posicionados nos locais das intervenções para auxiliar os motoristas e garantir a segurança viária durante toda a operação.