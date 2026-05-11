A CCR RioSP anunciou uma nova programação para a operação de içamento e lançamento de vigas na Obra de Arte Especial (OAE) sobre o Córrego do Vidoca, em São José dos Campos. Os trabalhos, que começariam nesta segunda-feira (11), serão realizados nos dias 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de maio, sempre no período noturno, das 22h às 5h. Vias sofrerão intervenções para garantir a segurança.

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Intervenções

As intervenções ocorrerão nas avenidas Jorge Zarur, Deputado Benedito Matarazzo e Mário Covas, com interdições temporárias para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuam na obra.