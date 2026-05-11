Uma moradora de 37 anos relata invasão em prédio de luxo em São José dos Campos. Ela e o namorado, de 41 anos, foram entrevistados pela TV Vanguarda e relataram muita insegurança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois estavam em um apartamento, no 3º andar, em um prédio de luxo na região da avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas. Durante a entrevista, eles preferiram não mostrar o rosto e não se identificar.