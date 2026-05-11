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PARADA PROGRAMADA

Jacareí fica sem água em todos os bairros na noite desta terça

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Manutenção da rede deixa bairros sem água a partir das 21h desta terça-feira (12)
Manutenção da rede deixa bairros sem água a partir das 21h desta terça-feira (12)

Moradores de Jacareí devem se preparar para a interrupção no abastecimento de água em toda a cidade. O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) anunciou uma parada programada no fornecimento para a realização de manutenções em diferentes pontos do sistema de distribuição nesta terça-feira (12).

A interrupção afetará todos os bairros do município e começa às 21h.

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Os serviços incluem a interligação de rede na Rua XV de Novembro, a troca de válvula de bomba na ECA (Estação de Captação de Água), a substituição de um transformador na mesma unidade e a manutenção da adutora Altos de Santana, localizada na avenida Davi Lino.

A empresa informou que o abastecimento será restabelecido gradualmente ao longo da terça-feira (12), após a conclusão dos serviços. A recomendação é que os moradores utilizem água de forma consciente durante o período.

O SAAE destacou que as manutenções são necessárias para garantir melhorias e maior segurança operacional no sistema de abastecimento da cidade.

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