Moradores de Jacareí devem se preparar para a interrupção no abastecimento de água em toda a cidade. O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) anunciou uma parada programada no fornecimento para a realização de manutenções em diferentes pontos do sistema de distribuição nesta terça-feira (12).

A interrupção afetará todos os bairros do município e começa às 21h.

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