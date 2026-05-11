“Hoje eu perdi o amor da minha vida.” A frase publicada por Anna Correa nas redes sociais traduz a dor da despedida do peão Rafael Silvio Oliveira, campeão nacional de rodeio que morreu após ser pisoteado por um touro durante uma montaria em Votuporanga, no interior de São Paulo.
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A publicação emocionou seguidores e fãs do universo sertanejo. Ao compartilhar uma foto tirada horas antes do acidente, a esposa revelou que o casal estava vivendo um dos momentos mais felizes da vida.
“Tiramos essa foto ontem antes de começar o rodeio. Mal eu sabia que seria nossa última. Estávamos tão felizes”, escreveu Anna.
Rafael Silvio Oliveira tinha 32 anos, era natural de Pedra Preta (MT) e se destacava entre os principais nomes do circuito de rodeios do país. Há pouco mais de um mês, ele havia oficializado o casamento com Anna Correa. O casal deixa dois filhos pequenos.
“Obrigada por compartilhar 14 anos da sua vida comigo, me dar os dois amores da nossa vida e ser o melhor pai e esposo do mundo para nós. Você nunca será esquecido”, publicou a esposa.
Reconhecido nas arenas, Rafael acumulava títulos importantes na carreira. Em 2025, conquistou o título nacional da Associação dos Campeões de Rodeio (ACR). Há cerca de duas semanas, também havia vencido uma competição em Carneirinho, Minas Gerais.
Nas redes sociais, o peão compartilhava a rotina de viagens, competições e momentos em família. Amigos, fãs e competidores passaram a lotar as publicações do atleta com mensagens de despedida após a confirmação da morte.
Acidente em rodeio
O acidente aconteceu na noite deste domingo (10), durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga. Rafael participava de uma disputa por equipes quando caiu da montaria e foi atingido no peito pelo touro.
Imagens da transmissão oficial do evento mostram o momento da queda e o socorro prestado pela equipe de resgate da arena.
Segundo a organização, o peão recebeu atendimento imediato da equipe médica e foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa da cidade. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos.
Em nota, o evento informou que Rafael foi atendido “prontamente pela equipe multidisciplinar de saúde do rodeio”.
O corpo do competidor será levado para Pedra Preta (MT), onde familiares e amigos devem se despedir do campeão. O velório está previsto para começar às 17h desta segunda-feira (11), no salão Sal da Terra.
O Votu International Rodeo começou na quinta-feira (7) e reuniu competidores do Brasil, Estados Unidos, México e Austrália. O cantor Leonardo se apresentou no encerramento do evento, após o término das montarias.