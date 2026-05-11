“Hoje eu perdi o amor da minha vida.” A frase publicada por Anna Correa nas redes sociais traduz a dor da despedida do peão Rafael Silvio Oliveira, campeão nacional de rodeio que morreu após ser pisoteado por um touro durante uma montaria em Votuporanga, no interior de São Paulo.

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A publicação emocionou seguidores e fãs do universo sertanejo. Ao compartilhar uma foto tirada horas antes do acidente, a esposa revelou que o casal estava vivendo um dos momentos mais felizes da vida.