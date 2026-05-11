11 de maio de 2026
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DESPEDIDA

Enterro de Diego é marcado por forte comoção em Cruzeiro

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Diego Barcelos de Souza, de 29 anos
Diego Barcelos de Souza, de 29 anos

O corpo de Diego Barcelos de Souza, de 29 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (11), em Cruzeiro. A cerimônia de despedida aconteceu por volta das 8h, no Cemitério Municipal Pio XII, e reuniu familiares, amigos e moradores, em um momento marcado por grande comoção.

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Durante o sepultamento, pessoas próximas prestaram as últimas homenagens ao jovem, cuja morte causou tristeza e repercussão na cidade. Nas redes sociais, mensagens de despedida e manifestações de solidariedade à família também foram compartilhadas ao longo da manhã.

Diego morreu após sofrer uma queda acidental de motocicleta na manhã de domingo (10), na rua Jandira Tomás, no bairro Vila Brasil. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

A despedida mobilizou moradores de Cruzeiro, entre amigos, familiares e a comunidade local.

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