O corpo de Diego Barcelos de Souza, de 29 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (11), em Cruzeiro. A cerimônia de despedida aconteceu por volta das 8h, no Cemitério Municipal Pio XII, e reuniu familiares, amigos e moradores, em um momento marcado por grande comoção.

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Durante o sepultamento, pessoas próximas prestaram as últimas homenagens ao jovem, cuja morte causou tristeza e repercussão na cidade. Nas redes sociais, mensagens de despedida e manifestações de solidariedade à família também foram compartilhadas ao longo da manhã.