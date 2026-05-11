O frio intenso foi provocado pela passagem de uma frente fria no domingo (10), seguida pela entrada de uma massa de ar polar sobre o território paulista, provocou mudanças nas condições do tempo e acentuado declínio das temperaturas em diversas regiões do estado.

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A cidade de Tapiraí registrou 3,2°C, a menor temperatura do estado neste ano. Entre os destaques registrados também estão Apiaí, com 3,5°C; Itararé, com 3,9°C; Juquitiba, com 4,7°C; Presidente Prudente, com 5,8°C; Jundiaí, com 6,1°C; e Cubatão, na Baixada Santista, com 8,4°C. Na capital paulista, os termômetros chegaram a 7,2°C. Em Campos do Jorão, os termômetros marcaram 8ºC.