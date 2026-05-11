11 de maio de 2026
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FRENTE FRIA

SP registra as menores temperaturas do ano, aponta a Defesa Civil

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Moradora de São José usa blusa em avenida perto do Banhado (imagem ilustrativa)
Moradora de São José usa blusa em avenida perto do Banhado (imagem ilustrativa)

O frio intenso foi provocado pela passagem de uma frente fria no domingo (10), seguida pela entrada de uma massa de ar polar sobre o território paulista, provocou mudanças nas condições do tempo e acentuado declínio das temperaturas em diversas regiões do estado.

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A cidade de Tapiraí registrou 3,2°C, a menor temperatura do estado neste ano. Entre os destaques registrados também estão Apiaí, com 3,5°C; Itararé, com 3,9°C; Juquitiba, com 4,7°C; Presidente Prudente, com 5,8°C; Jundiaí, com 6,1°C; e Cubatão, na Baixada Santista, com 8,4°C. Na capital paulista, os termômetros chegaram a 7,2°C. Em Campos do Jorão, os termômetros marcaram 8ºC.

Com a atuação da massa de ar frio, esta segunda-feira é marcada por tempo firme, predomínio de sol entre poucas nuvens e amanhecer com temperaturas bastante baixas. Também há formação de nevoeiros em áreas da faixa leste e registro de geadas isoladas em pontos do sudoeste paulista.

A presença do ar seco e o céu mais aberto durante a madrugada favoreceram maior perda de calor, intensificando a sensação de frio e contribuindo para o registro das menores temperaturas do ano até o momento.

Próximos dias

Entre terça-feira (12) e quarta-feira (13), segundo a Defesa Civil, a massa de ar frio continuará atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o predomínio de sol entre poucas nuvens e tempo estável. Durante as madrugadas e primeiras horas da manhã, há previsão de formação de nevoeiros densos na faixa leste paulista, devido ao resfriamento noturno.

A atuação do ar seco também favorecerá a queda da umidade relativa do ar durante as tardes, com índices abaixo dos 30% em áreas do interior. No período da noite, as temperaturas voltam a cair, intensificando a sensação de frio, com possibilidade de mínimas inferiores a 10°C em algumas regiões e formação de geadas isoladas no sudoeste paulista.

A tendência meteorológica para os próximos dias indica aumento gradual das chuvas em parte do estado devido à passagem de uma frente fria oceânica. As precipitações devem ocorrer de forma irregular e, em alguns momentos, podem apresentar moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Orientações da Defesa Civil

* Com a queda das temperaturas, redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade;
* Animais domésticos também devem ser protegidos do frio intenso;
* Em caso de uso de aquecedores, mantenha a ventilação do ambiente para evitar acidentes.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190. A Defesa Civil monitora as condições meteorológicas em tempo real e mantém equipes de prontidão em todo o Estado.

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