Um homem de 34 anos morreu afogado na manhã desse domingo (11) na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O caso mobilizou equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) após dois turistas serem arrastados por uma forte corrente de retorno em uma área não guarnecida por guarda-vidas e sem sinalização de risco.
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Segundo o GBMar, os dois homens, de 33 e 34 anos, moradores de Jundiaí (SP), haviam entrado no mar antes de retornarem para a cidade, quando foram surpreendidos pela força da água por volta das 9h20.
De acordo com testemunhas, ambos tentaram sair da corrente, mas acabaram sendo levados para uma área mais profunda. Um dos banhistas conseguiu retornar à faixa de areia com vida, enquanto o outro desapareceu no mar.
As buscas começaram imediatamente após populares indicarem um possível ponto onde a vítima teria submergido. Os bombeiros acessaram a área a nado e localizaram o homem de 34 anos já sem sinais vitais.
Vítima foi retirada da água
A vítima foi retirada da água e levada até a areia com apoio das equipes de salvamento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que já estava no local, realizou os procedimentos de avaliação e confirmou o óbito ainda na praia.
A ocorrência contou com a atuação de cinco profissionais do salvamento marítimo e apoio da equipe médica avançada.
O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforçou o alerta para os riscos de entrar no mar em praias sem monitoramento de guarda-vidas, principalmente em dias de mar agitado e presença de correntes de retorno, uma das principais causas de afogamentos no litoral paulista.
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