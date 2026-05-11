Um homem de 34 anos morreu afogado na manhã desse domingo (11) na Praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. O caso mobilizou equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) após dois turistas serem arrastados por uma forte corrente de retorno em uma área não guarnecida por guarda-vidas e sem sinalização de risco.

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Segundo o GBMar, os dois homens, de 33 e 34 anos, moradores de Jundiaí (SP), haviam entrado no mar antes de retornarem para a cidade, quando foram surpreendidos pela força da água por volta das 9h20.