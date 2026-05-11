Um pedestre de 48 anos morreu após ser atropelado na noite de sábado (9) na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. O acidente aconteceu no km 130 da pista sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Vila São João.

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A vítima foi identificada como Luciano de Oliveira Chaves. Segundo o boletim de ocorrência, ele atravessava a rodovia quando foi atingido por um Chevrolet Agile LTZ preto, com placas de Jacareí. A família de Luciano cobrou a instalação de uma passarela no local do atropelamento.