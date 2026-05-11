11 de maio de 2026
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TRAGÉDIA

Pedestre morre na Dutra, em Caçapava, e família pede passarela

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 2 min
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Trecho da Via Dutra no km 130, em Caçapava, perto do local do atropelamento
Trecho da Via Dutra no km 130, em Caçapava, perto do local do atropelamento

Um pedestre de 48 anos morreu após ser atropelado na noite de sábado (9) na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. O acidente aconteceu no km 130 da pista sentido Rio de Janeiro, na altura do bairro Vila São João.

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A vítima foi identificada como Luciano de Oliveira Chaves. Segundo o boletim de ocorrência, ele atravessava a rodovia quando foi atingido por um Chevrolet Agile LTZ preto, com placas de Jacareí. A família de Luciano cobrou a instalação de uma passarela no local do atropelamento.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista seguia pela Via Dutra quando foi surpreendido pela travessia repentina do pedestre. O condutor ainda tentou realizar uma manobra defensiva para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o atropelamento.

Luciano chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

Motorista não foi preso

O motorista permaneceu no local do acidente, prestou esclarecimentos às autoridades e acompanhou os procedimentos na delegacia. Segundo o boletim policial, ele recusou inicialmente o teste do etilômetro, mas posteriormente aceitou realizar o exame na unidade policial.

O resultado foi negativo para ingestão de álcool. Ainda segundo a Polícia Civil, não havia indícios de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora do condutor, motivo pelo qual o delegado decidiu não efetuar prisão em flagrante.

A perícia técnica e o delegado de plantão estiveram no local para os trabalhos de investigação. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica do atropelamento fatal na Via Dutra, em Caçapava.

Família pede passarela

A morte de Luciano gerou comoção entre parentes e amigos, que lamentaram a partida dele por meio de mensagens nas redes sociais. Eles também cobraram a instalação de uma passarela no local do acidente.

“Ele é meu primo. Infelizmente, já foram feitos vários pedidos aos órgãos públicos competentes para uma passarela nesse local, mas não fomos atendidos. Não é o primeiro e nem será o último [acidente]. Agora só nos resta a dor da perda”, disse Daiane Moura.

“Conheci ele, era um cara gente fina, brincalhão, que Deus o tenha em um bom lugar”, afirmou Roberta Pacheco.

Lena Santos comentou: “Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos, muito triste”.

Procurada pela reportagem, a concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, ainda não comentou sobre o pedido de uma passarela no trecho do acidente. O espaço segue aberto para a manifestação.

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