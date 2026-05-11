A Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo para a faixa litorânea entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A passagem de uma frente fria trará agitação marítima a partir desta segunda-feira (11). Estão previstas ondas de 3 metros e ventos de direção sudoeste, com intensidade de até 60 km/h, no trecho entre Ilhabela e Arraial do Cabo (RJ).

Ressaca e orientações

De acordo com o boletim oficial, o alerta de ressaca é válido até as 9h de quarta-feira (13).