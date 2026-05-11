A Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo para a faixa litorânea entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
A passagem de uma frente fria trará agitação marítima a partir desta segunda-feira (11). Estão previstas ondas de 3 metros e ventos de direção sudoeste, com intensidade de até 60 km/h, no trecho entre Ilhabela e Arraial do Cabo (RJ).
Ressaca e orientações
De acordo com o boletim oficial, o alerta de ressaca é válido até as 9h de quarta-feira (13).
A Marinha recomenda que navegantes, comunidades de pesca e praticantes de esportes e recreio consultem as condições climáticas antes de saírem ao mar.
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Para informações atualizadas em tempo real, os usuários podem acessar:
- Site oficial: marinha.mil.br/chm
- Redes Sociais: Facebook do Serviço Meteorológico Marinho.
- Aplicativos: "Previsão Ambiental Marinha (PAM)" e "Boletim ao Mar" (disponíveis para Android e iOS).