A passagem de uma carga especial exigirá operação específica na Rodovia dos Tamoios, além de controle de tráfego. Um transformador de 138 metros de extensão e 845 toneladas será transportado até o Porto de São Sebastião. A carga tem como origem a cidade de Guarulhos.

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Todo o percurso pela Rodovia dos Tamoios será acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores e viaturas da concessionária. A operação também contará com o apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.