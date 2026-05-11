11 de maio de 2026
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RODOVIA

Tamoios terá passagem de carga de 845 toneladas; SAIBA MAIS

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Carga especial tem 138 metros de extensão e 845 toneladas
Carga especial tem 138 metros de extensão e 845 toneladas

A passagem de uma carga especial exigirá operação específica na Rodovia dos Tamoios, além de controle de tráfego. Um transformador de 138 metros de extensão e 845 toneladas será transportado até o Porto de São Sebastião. A carga tem como origem a cidade de Guarulhos.

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Todo o percurso pela Rodovia dos Tamoios será acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores e viaturas da concessionária. A operação também contará com o apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.

O transporte acontecerá no período noturno e deve ocorrer em três fases, conforme programação abaixo:

1ª Fase – de segunda (11) para terça (12)

A carga será transportada do km 11,5 ao km 54 (trecho de planalto), pista sentido litoral. O deslocamento deve acontecer a partir das 22h.

2ª Fase – de terça (12) para quarta (13)

A carga sairá às 22h do km 54 em direção ao litoral. O veículo passará pelos túneis da Serra Nova (que estará fechada) e fará segunda pausa no km 16,5 do Contorno Sul.

Nesse período noturno e madrugada, a Serra Antiga irá operar em mão dupla (uma pista sentido São José dos Campos e uma pista sentido litoral) como já acontece nos dias de fechamento para manutenção.

 3ª Fase – de quarta (13) para quinta (14)

A carga sairá do km 16,5 (Contorno Sul) em direção ao Porto de São Sebastião. O deslocamento deve acontecer a partir das 23h. Durante o período de tráfego da carga haverá bloqueios momentâneos no trecho.

No sentido Caraguatatuba, o bloqueio deve durar cerca de 4 horas. Durante esse tempo, o tráfego será desviado para a Rodovia Rio-Santos (SP055).

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