A Jacareí Expo Agro 2026 segue revelando grandes nomes da sua programação e acaba de confirmar mais uma atração de peso: Ana Castela sobe ao palco no dia 11 de julho, em uma noite que promete reunir milhares de fãs no maior rodeio do Vale do Paraíba. O evento acontece entre os dias 9 e 19 de julho, em Jacareí.

Conhecida como a “Boiadeira”, Ana Castela é um dos maiores fenômenos da música brasileira na atualidade e coleciona sucessos que dominam as plataformas digitais, rádios e redes sociais. Com um repertório que mistura sertanejo, agronejo e músicas que conquistaram o público em todo o país, a cantora chega como uma das principais atrações desta edição.

A noite do dia 11 de julho contará ainda com show da dupla Rayane & Rafaela. Além disso, a organização confirmou que o acesso à pista será beneficente, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1 pacote de fralda geriátrica, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jacareí.

A confirmação reforça a proposta da Jacareí Expo Agro de trazer uma programação diversificada, reunindo grandes nomes da música nacional e proporcionando entretenimento para diferentes públicos. O evento, que tem como tema “Nascidos no Agro”, promete mais uma vez unir tradição, cultura sertaneja, montarias e grandes shows.

Além de Ana Castela, a festa já confirmou atrações como Menos é Mais, Natanzinho Lima, Henrique & Juliano e Jads & Jadson, consolidando uma das maiores grades de shows da região.

Programação confirmada:

* 09 de julho (quinta-feira): Menos é Mais + Pagode dos Gigantes

* 10 de julho (sexta-feira): Natanzinho Lima + Bia Frazzo

* 11 de julho (sábado): Ana Castela + Rayane & Rafaela

* 17 de julho (sexta-feira): Henrique & Juliano + Grelo

* 18 de julho (sábado): Jads & Jadson + DJ Math

Os ingressos para os demais setores e dias, podem ser garantidos através do site oficial: www.guicheweb.com.br.