A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga promete reunir milhares de pessoas na edição de 2026.

Entre as atrações previstas estão missas, procissões, apresentação de grupos folclóricos, shows musicais gratuitos e a famosa distribuição de pratos típicos no Mercado Municipal.

A abertura oficial acontece na próxima sexta-feira (15) e o evento contemplará dez dias de celebração cultural e religiosa, encerrando-se em 24 de maio.

A festa é uma importante manifestação popular