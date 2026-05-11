A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga promete reunir milhares de pessoas na edição de 2026.
Entre as atrações previstas estão missas, procissões, apresentação de grupos folclóricos, shows musicais gratuitos e a famosa distribuição de pratos típicos no Mercado Municipal.
A abertura oficial acontece na próxima sexta-feira (15) e o evento contemplará dez dias de celebração cultural e religiosa, encerrando-se em 24 de maio.
A festa é uma importante manifestação popular
A Festa do Divino é reconhecida como uma das manifestações mais importantes do Vale do Paraíba, mantendo viva uma tradição centenária de fé e comunidade.
O evento regional tem raízes na celebração judaica da colheita, sendo ressignificada pelo cristianismo para celebrar a vinda do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa. Consolidada em Portugal pela Rainha Isabel por meio de ações de caridade e da criação do Império do Divino, a festividade chegou ao Brasil com os colonizadores, tornando-se uma das principais celebrações do país.
Em São Luiz do Paraitinga, registros indicam que a tradição nasceu praticamente com a fundação da cidade no século XVIII, enfrentando uma interrupção de sua parte social entre 1912 e 1940 por determinação eclesiástica antes de ser retomada em sua forma completa. Atualmente, a festa é reconhecida como um marco da identidade luizense e do patrimônio cultural paulista, unindo religiosidade e manifestações folclóricas centenárias.
Abertura e programação
A abertura está marcada para as 19h, com a Bênção do Império, seguida de Santa Missa e show da cantora Patricia Liah na Praça Dr. Oswaldo Cruz.
Ao longo da semana, as ruas do Centro Histórico serão palco para grupos de congada, moçambique, dança de fitas, maracatu e cavalhada. Personagens icônicos da cidade, como os bonecões João Paulino e Maria Angu, também participam dos cortejos. As manifestações populares incluem ainda rodas de conversa sobre as raízes da festa, exibição de websérie e o tradicional Pau de Sebo.
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Gastronomia
Um dos principais atrativos é a culinária típica servida gratuitamente à população no Mercado Municipal.
Entre os pratos mais apreciados está o "Afogado", símbolo da cidade, que será servido no sábado (23), às 12h. Também haverá distribuição de café com biscoito, café com paçoca, almoço e jantar.
Encerramento acontece no domigo
As festividades terminam no domingo (24), Dia de Pentecostes. A procissão de encerramento ocorre às 16h, seguida pelo show da cantora Mariangela Zan na praça principal, às 20h.