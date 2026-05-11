Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã do último sábado (9), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, o jovem baleado deu entrada no PSF (Posto de Saúde da Família) da Maranduba após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região das costas. O autor do crime ainda não foi identificado.