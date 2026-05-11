11 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Jovem é baleado nas costas em Ubatuba; polícia procura atirador

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil de Ubatuba
Caso é investigado pela Polícia Civil de Ubatuba

Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã do último sábado (9), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, o jovem baleado deu entrada no PSF (Posto de Saúde da Família) da Maranduba após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região das costas. O autor do crime ainda não foi identificado.

De acordo com as informações apuradas pela polícia, após ser baleado, a vítima conseguiu se deslocar até um mercado localizado na Estrada do Araribá, onde pessoas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhada para a unidade de saúde.

Policiais civis foram até o posto médico para tentar ouvir o jovem, mas, devido ao estado de saúde e às fortes dores, ele não conseguiu prestar depoimento naquele momento.

Local do crime é via de terra

Na sequência, investigadores estiveram na região onde o crime pode ter ocorrido para tentar localizar testemunhas, imagens de câmeras de segurança e possíveis vestígios da ação criminosa.

No entanto, o trabalho foi dificultado porque a área é uma estrada de terra cercada por residências, sem monitoramento aparente e sem evidências preservadas para realização de perícia técnica.

A Polícia Civil informou ainda que a área onde ocorreu o crime é apontada como um possível ponto de comercialização de drogas, hipótese que será investigada pela equipe responsável pelo caso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em investigação.

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