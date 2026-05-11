Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã do último sábado (9), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso ocorreu mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem baleado deu entrada no PSF (Posto de Saúde da Família) da Maranduba após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região das costas. O autor do crime ainda não foi identificado.
De acordo com as informações apuradas pela polícia, após ser baleado, a vítima conseguiu se deslocar até um mercado localizado na Estrada do Araribá, onde pessoas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhada para a unidade de saúde.
Policiais civis foram até o posto médico para tentar ouvir o jovem, mas, devido ao estado de saúde e às fortes dores, ele não conseguiu prestar depoimento naquele momento.
Local do crime é via de terra
Na sequência, investigadores estiveram na região onde o crime pode ter ocorrido para tentar localizar testemunhas, imagens de câmeras de segurança e possíveis vestígios da ação criminosa.
No entanto, o trabalho foi dificultado porque a área é uma estrada de terra cercada por residências, sem monitoramento aparente e sem evidências preservadas para realização de perícia técnica.
A Polícia Civil informou ainda que a área onde ocorreu o crime é apontada como um possível ponto de comercialização de drogas, hipótese que será investigada pela equipe responsável pelo caso.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em investigação.